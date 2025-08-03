Definidas as seleções para o Pré -Mundial em 2026

Com o término do campeonato africano, foram definidas as 24 seleções que participarão do pré-mundial previsto para acontecer em março de 2026.
Das seleções participantes, cinco já estão classificadas: a anfitriã Alemanha e as campeãs continentais EUA, Bélgica, Austrália e Nigéria.
As demais seleções lutarão pelas 11 vagas remanescentes:
- Brasil
- Canadá
- Argentina
- Colômbia
- Porto Rico
- Espanha
- França
- Itália
- Tchequia
- Turquia
- Hungria
- China
- Japão
- Coreia do Sul
- Nova Zelândia
- Filipinas
- Mali
- Sudão do Sul
- Senegal
Em breve a Fiba divulgará maiores informações sobre o sorteio dos grupos e as respectivas sedes.
