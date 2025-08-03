domingo, 3 de agosto de 2025

Definidas as seleções para o Pré -Mundial em 2026

Com o término do campeonato africano, foram definidas as 24 seleções que participarão do pré-mundial previsto para acontecer em março de 2026.

Das seleções participantes, cinco já estão classificadas: a anfitriã Alemanha e as campeãs continentais EUA, Bélgica, Austrália e Nigéria.

As demais seleções lutarão pelas 11 vagas remanescentes:

- Brasil

- Canadá 

- Argentina 

- Colômbia 

- Porto Rico 

- Espanha 

- França 

- Itália 

- Tchequia 

- Turquia

- Hungria 

- China

- Japão 

- Coreia do Sul 

- Nova Zelândia 

- Filipinas 

- Mali

- Sudão do Sul 

- Senegal


Em breve a Fiba divulgará maiores informações sobre o sorteio dos grupos e as respectivas sedes.

