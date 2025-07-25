Rapha Monteiro jogará temporada 2025/2026 na Segunda Divisão Espanhola

Depois de uma ótima participação da Liga Portuguesa, competição da qual foi MVP da final e campeã com o Benfica, a ala Raphaella Monteiro defendeu o Corínthians na LBF.
Em Portugal, a brasileira somou médias 13,4 pontos e 7,2 rebotes.
Na LBF, deixou impressão muito boa em apenas seis jogos pelo Corínthians (17 pontos em média), que acabou eliminado nas quartas da competição pelo Unimed/Campinas.
Apesar da trajetória de sucesso, Rapha não seguirá no Benfica para a próxima temporada. O clube que já anunciou a assinatura de contrato de uma outra brasileira: a pivô Letícia Josefino (atualmente no Sampaio Basquete).
O destino de Rapha será a LF Challenge (a Segunda Divisão Espanhola), no Melilla, quinto colocado na última temporada e clube já defendido no passado por Alana Gonçalo e Letícia Rodrigues.
Ao lado da brasileira já estão confirmadas até o momento no clube espanhol a argentina Macarena D'urso e a caçula do clã Hernangomez, Andrea, ex-companheira de Izabela Nicoletti na NCAA.
