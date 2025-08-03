Convocada seleção feminina para o Global Jam no Canadá

A Seleção Brasileira de basquete está convocada para Globl Jam, prestigiado torneio internacional sub-23, desta vez com uma novidade: a primeira participação do time feminino. A delegação do Brasil contará com 21 atletas, que representarão o país na competição.
O Globl Jam 2025 será realizado entre os dias 13 e 17 de agosto, na cidade de Toronto, no Canadá, e contará com talentos do mundo disputando o título de campeão do campeonato sub-23. O evento, que já se consolidou como uma importante vitrine para o basquete internacional, será disputado pela terceira vez em solo canadense e reunirá seleções masculinas e femininas da categoria, com quatro equipes em cada naipe.
No masculino, Brasil enfrentará Canadá, Japão e Estados Unidos, que será representado pela universidade de Georgetown. No feminino, encara Canadá, Porto Rico e EUA, neste naipe representado pela universidade de Texas.
As equipes participarão de uma fase de grupos, onde cada seleção jogará três partidas. Os dois melhores times de cada grupo avançam para a grande decisão do título. Além da disputa pelo ouro, o torneio será uma oportunidade para os jovens atletas se destacarem e ganharem visibilidade no cenário internacional.
A Seleção Brasileira feminina é estreante na competição, dando continuidade ao trabalho que tem sido realizado nas categorias de base.
O retorno ao Global Jam, agora nos dois naipes, representa mais um passo do longo trabalho de intercâmbio que vem sendo realizado pela CBB, possibilitando uma experiência internacional a diversos atletas. Nos últimos meses disputamos AmeriCup Sub-16 no masculino, Copa do Mundo Sub-19 no feminino e Jogos Mundiais Universitários em ambos. Ainda este ano também teremos Sul-Americano Sub-17, tanto no masculino quanto no feminino.
Informações sobre as transmissões, que tem os direitos exclusivamente ligados a Federação Canadense de Basquete, ainda não foram divulgadas.
Jogos do Brasil
Seleção Feminina
13/08 - Brasil x Canadá - 19h
14/08 - Brasil x Porto Rico - 12h30
16/08 - Brasil x EUA - 12h30
17/08 - Final - 19h
Convocação Feminina
Marcella Prande - Santo André-SP
Ana Beatriz Passos - Idaho-EUA
Bella Nascimento - William & Mary-EUA
Raiane Dias - Virginia-EUA
Alexia Dagba - Georgetown-EUA
Taissa Queiroz - North Carolina-EUA
Heloisa Carrera - Arizona State-EUA
Jeniffer Santana - WKU-EUA
Ana Oliveira - Missouri-EUA
Vitória Silva - Jacksonville-EUA
Comissão Técnica
Supervisor - Cadum Guimarães
Treinador Feminina - Leo Figueiró
Assistente Feminina - Bruno Guidorizzi
Preparadora Física - Priscila Souza
Médica - Cristina Casagrande
Fisioterapeuta - Jordana Silva
Fisioterapeuta - Álvaro Neto
