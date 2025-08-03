domingo, 3 de agosto de 2025

Convocada seleção feminina para o Global Jam no Canadá

A Seleção Brasileira de basquete está convocada para Globl Jam, prestigiado torneio internacional sub-23, desta vez com uma novidade: a primeira participação do time feminino. A delegação do Brasil contará com 21 atletas, que representarão o país na competição.


O Globl Jam 2025 será realizado entre os dias 13 e 17 de agosto, na cidade de Toronto, no Canadá, e contará com talentos do mundo disputando o título de campeão do campeonato sub-23. O evento, que já se consolidou como uma importante vitrine para o basquete internacional, será disputado pela terceira vez em solo canadense e reunirá seleções masculinas e femininas da categoria, com quatro equipes em cada naipe.


No masculino, Brasil enfrentará Canadá, Japão e Estados Unidos, que será representado pela universidade de Georgetown. No feminino, encara Canadá, Porto Rico e EUA, neste naipe representado pela universidade de Texas.


As equipes participarão de uma fase de grupos, onde cada seleção jogará três partidas. Os dois melhores times de cada grupo avançam para a grande decisão do título. Além da disputa pelo ouro, o torneio será uma oportunidade para os jovens atletas se destacarem e ganharem visibilidade no cenário internacional.


A Seleção Brasileira feminina é estreante na competição, dando continuidade ao trabalho que tem sido realizado nas categorias de base.


O retorno ao Global Jam, agora nos dois naipes, representa mais um passo do longo trabalho de intercâmbio que vem sendo realizado pela CBB, possibilitando uma experiência internacional a diversos atletas. Nos últimos meses disputamos AmeriCup Sub-16 no masculino, Copa do Mundo Sub-19 no feminino e Jogos Mundiais Universitários em ambos. Ainda este ano também teremos Sul-Americano Sub-17, tanto no masculino quanto no feminino.


Informações sobre as transmissões, que tem os direitos exclusivamente ligados a Federação Canadense de Basquete, ainda não foram divulgadas.


Jogos do Brasil


Seleção Feminina


13/08 - Brasil x Canadá - 19h


14/08 - Brasil x Porto Rico - 12h30


16/08 - Brasil x EUA - 12h30


17/08 - Final - 19h



Convocação Feminina


Marcella Prande - Santo André-SP


Ana Beatriz Passos - Idaho-EUA


Bella Nascimento - William & Mary-EUA


Raiane Dias - Virginia-EUA


Alexia Dagba - Georgetown-EUA


Taissa Queiroz - North Carolina-EUA


Heloisa Carrera - Arizona State-EUA


Jeniffer Santana - WKU-EUA


Ana Oliveira - Missouri-EUA


Vitória Silva - Jacksonville-EUA


Comissão Técnica


Supervisor - Cadum Guimarães


Treinador Feminina - Leo Figueiró


Assistente Feminina - Bruno Guidorizzi


Preparadora Física - Priscila Souza


Médica - Cristina Casagrande


Fisioterapeuta - Jordana Silva


Fisioterapeuta - Álvaro Neto


Fonte: Assessoria CBB

arremessado por Nando às 21:19

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)
 