Bella Nascimento começará carreira profissional em Portugal

Entre 28 de junho e 6 de julho, Bella Nascimento se apresentou como a grande e mais animadora novidade na seleção brasileira que conquistou a prata na AmeriCup, no Chile.
Doze dias depois, a ala-armadora já encarou um novo compromisso. Estreava na Universíade, na Alemanha. O desempenho da seleção foi ruim nessa competição: uma única vitória contra a Romênia. Bella somou 16 pontos em média por jogo no torneio.
Na próxima semana, a onipresente Bella reencontrará o verde-e-amarelo agora no Global Jam, no Canadá.
Depois desse intenso "batismo" no basquete de seleções, a jogadora radicada no basquete universitário estadunidense terá sua primeira vivência no basquete profissional.
Foi anunciada pelo União Sportiva, de Portugal, que já tem a pivô brasileira Monique Soares confirmada no elenco, bem como uma vaga assegurada no grupo C da EuroCopa.
