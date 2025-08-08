MERCADO DO BASQUETE FEMININO 2025/2026

MERCADO INTERNO
TAUBATÉ/SELQV/IGC
- Lee Lisboa (Cerrado)
- Thamires (Ourinhos)
- Tati Pacheco (Cerrado)
- Jennyf Moura (Maringá)
- Stefany (Ourinhos)
- Thailane (Maringá)
- Chai (Londrina)
- Mariana Tavares (Santo André)
- Belén Pereira (Paraguai)
CORINTHIANS
- Bea
AD SANTO ANDRÉ
- Casanova
- Marcela Prande
- Brenda Bleidão
- Geovana Thainá (Maringá)
SESI ARARAQUARA
ARAE/SMEL/CATANDUVA
- Brenda Barros (Sodiê/Mesquita)
- Mikaely
- Nathalia Lima (Cerrado)
- Izabela
- Gabriela Hartwig
OURINHOS BASQUETE/AOBE
- Isabela Costa (Sodiê/Mesquita)
- Jeanne
- Kawanni
- Maria Albiero
PRÓ-ESPORTE/SOROCABA
- Aruzha
PONTZ / SÃO JOSÉ BASKETBALL
UNIMED CAMPINAS
MERCADO EXTERNO
