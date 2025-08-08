sexta-feira, 8 de agosto de 2025

MERCADO DO BASQUETE FEMININO 2025/2026

MERCADO INTERNO

 TAUBATÉ/SELQV/IGC

  • Lee Lisboa (Cerrado)
  • Thamires (Ourinhos)
  • Tati Pacheco (Cerrado)
  • Jennyf Moura (Maringá)
  • Stefany (Ourinhos)
  • Thailane (Maringá)
  • Chai (Londrina)
  • Mariana Tavares (Santo André)
  • Belén Pereira (Paraguai)

CORINTHIANS

  • Bea

AD SANTO ANDRÉ

  • Casanova
  • Marcela Prande
  • Brenda Bleidão
  • Geovana Thainá (Maringá)

SESI ARARAQUARA


ARAE/SMEL/CATANDUVA

  • Brenda Barros (Sodiê/Mesquita)
  • Mikaely
  • Nathalia Lima (Cerrado)
  • Izabela
  • Gabriela Hartwig

OURINHOS BASQUETE/AOBE

  • Isabela Costa (Sodiê/Mesquita)
  • Jeanne
  • Kawanni
  • Maria Albiero

PRÓ-ESPORTE/SOROCABA

  • Aruzha

PONTZ / SÃO JOSÉ BASKETBALL


UNIMED CAMPINAS


MERCADO EXTERNO



